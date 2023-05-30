В Иркутской области мужчина насмерть забил 74-летнюю мать, нуждавшуюся в постоянном уходе

Суд признал виновным жителя Братска в убийстве его собственной 74-летней матери, которая нуждалась в уходе после болезни. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры Иркутской области.

Как установил Братский районный суд, в начале декабря 45-летний местный житель жестоко расправился со своей 74-летней матерью. Женщина находилась в беспомощном состоянии после перенесенной болезни и требовала постоянного ухода, который ее сын, проживающий вместе с ней, оказывать был не готов.

В начале декабря 2022 года пьяный россиянин жестоко избил ближайшую родственницу руками и ногами, а затем отправился спать. Пострадавшая вскоре скончалась от полученных травм.

Злоумышленник был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей по неосторожности. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Их убийца проведет в колонии строгого режима.

Накануне стало известно, что в Дагестане сын расстрелял из пистолета собственного отца.