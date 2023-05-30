Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что экстренные службы выясняют обстоятельства атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве.

Глава города сообщил, что утром 30 мая в результате атаки беспилотников на город были повреждены несколько зданий.

«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося», — написал он.

Он попросил горожан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.