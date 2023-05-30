Появилось видео с места удара беспилотника в Новой Москве, его публикует Telegram-канал SHOT.

По данным канала, беспилотник нанес удар в районе 25-го этажа на улице Атласная в Новой Москве.

На кадрах видно черное пятно над окном квартиры, куда ударил дрон.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших.

По его словам, в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы. Позже МЧС сообщило, что инцидент произошел на улице Атласова, дом 11.

Кроме этого Telegram-канал Baza писал, что жители Подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Также сообщалось, что на Ленинском проспекте здание оцеплено спецслужбами, на месте работают саперы.