Эвакуированные жители после атаки БПЛА вернутся в квартиры после окончания работы экстренных служб

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на время работы экстренных служб были эвакуированы жителей нескольких подъездов в двух домах.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», — написал он.

Глава города добавил, что после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы.

Позже МЧС сообщило, что инцидент произошел на улице Атласова, дом 11.

В МЧС предположили, что причиной взрыва в жилом доме мог стать беспилотник.

Кроме этого Telegram-канал Baza писал, что жители Подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Также сообщалось, что на Ленинском проспекте здание оцеплено спецслужбами, на месте работают саперы.

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Собянин сообщил, что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших.