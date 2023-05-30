Мэр Кличко сообщил о пожарах в многоэтажных домах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале о пожарах в многоэтажных домах. О возгораниях сообщается в Подольском и Голосеевском районах

Жителей многоэтажки в Голосеевском районе эвакуируют. Обнаружена одна потерпевшая, о ее состоянии нет информации.

Также мэр Кличко сообщил о звуках взрывах в Святошинском районе. По предварительным данным, они произошли на территории одного из предприятий.

Все экстренные службы работают на месте. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО.