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Мэр Кличко сообщил о пожарах в многоэтажных домах в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в многоэтажном доме в Подольском районе

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Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале о пожарах в многоэтажных домах. О возгораниях сообщается в Подольском и Голосеевском районах

Жителей многоэтажки в Голосеевском районе эвакуируют. Обнаружена одна потерпевшая, о ее состоянии нет информации.

Также мэр Кличко сообщил о звуках взрывах в Святошинском районе. По предварительным данным, они произошли на территории одного из предприятий.

Все экстренные службы работают на месте. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО.

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