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В Лос-Анджелесе стриптизерши отстояли право вступить в профсоюз

Танцовщицы из стрип-клуба Лос-Анджелеса впервые вступили в профсоюз

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Александр Вильф/РИА «Новости»

После устроенной забастовки танцовщицы из стрип-клуба в Лос-Анджелесе стали единственными стриптизершами — членами профсоюза в США, пишет портал Local10.

В материале сообщается, что, по данным профсоюза The Actors' Equity Association, который объединяет больше 50 тысяч работников развлекательной индустрии США, владельцы стриптиз-клуба Star Garden Topless Dive Bar в северном Голливуде согласились на условия танцовщиц и позволили им вступить в сообщество.

За создание безопасных условий труда, повышение зарплаты и предоставление и медицинской страховки работницы клуба боролись 15 месяцев, так как этому препятствовали владельцы клуба и юридические проволочки.

По данным издания, борьба девушек за права началась в марте 2022 года, когда охранники клуба не смогли защитить пару их коллег от агрессивного поведения одного постоянного посетителя. После того, как сотрудницы обратились с жалобами на безопасность и условия труда к менеджеру, их уволили.

Их коллеги забастовку и подали начальству петицию с требованиями об изменении внутреннего распорядка и возвращении уволенных. В конце концов сотрудницы клуба устроили пикет у входа и связались с Actors' Equity. Спустя год и три месяца борьба профсоюза с юристами клуба завершилась, и заведение приняло условия танцовщиц, они вернутся на сцену летом.

По словам одной из танцовщиц, она надеется, что их действия помогут другим стриптизерам и стриптизершам, если те захотят быть услышанными в своих клубах.

Ранее сообщалось, что американская гильдия режиссеров потребовала от Альянса продюсеров кино и телевидения заключения нового контракта.

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