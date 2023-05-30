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Бывший президент Сальвадора заочно приговорен к 14 годам тюрьмы

Экс-президент Сальвадора заочно приговорен к 14 годам тюрьмы за связи с бандами

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес был заочно приговорен судом к 14 годам тюремного заключения, сообщает Associated Press.

Фунес в настоящее время проживает в Никарагуа, гражданином которого он стал в 2019 году. В прошлом году в Сальвадоре были приняты изменения в законе, позволившие проводить заочные судебные процессы.

Прокуратура обвинила Фунеса в незаконных связях с криминальными бандами. Сам экс-президент отрицал, что вел переговоры с бандами или предоставлял их лидерам какие-либо привилегии.

Нынешнего президента страны Найиба Букеле также обвиняют в том, что он ведет такие же переговоры с бандами.

В 2015 году Верховный суд Сальвадора постановил, что банды являются террористическими организациями.

Ранее сообщалось, что в Сальвадоре открыли мегатюрьму на 40 тысяч мест. По словам властей, это часть их плана по борьбе с преступными бандами в стране.

В тюрьме будут работать более 800 солдат и полицейских, которым предстоит следить за порядком. Кроме того, новое исправительное учреждение должно решить проблему перенаселенности других тюрем и в целом разгрузить систему.

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