В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в объявлена в Киевской и нескольких областях в центре и на севере Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данных официального ресурса по оповещению граждан.

Предупреждение об угрозе с воздуха с 1:01 мск вышло для Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее сирены заработали в Кировоградской области.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.