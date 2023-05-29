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Косовских сербов призвали не вступать в конфликт с НАТО

Вучич призвал сербов Косово избегать столкновений с силами НАТО

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич обратился к сербам в Косове и Метохии с призывом избегать противостояния с находящимся в регионе представителями международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР). Его слова приводит ТАСС.

«Я призываю сербов в Косове и Метохии, я знаю, что они чувствуют и как им сейчас тяжело, не вступать в конфликт с НАТО», — подчеркнул Вучич, поясняя, что просит об этом «не потому, что я боюсь или кто-то из нас боится», а так как «[премьер-министр непризнанного Косова Альбин] Курти хочет этого больше всего».

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. В результате пострадали не менее 50 человек. Они были госпитализированы с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль.

Кроме того, сербское агентство «Танюг» сообщило, что их журналист пострадал в ходе столкновений — ему под ноги попала светошумовая граната.

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