Журналист пострадал при столкновениях в Косово

Сербское агентство «Танюг» сообщило, что их журналист пострадал в ходе столкновений между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан — ему под ноги попала светошумовая граната.

По данным агентства, беспорядки начались в ходе протеста у здания муниципалитета в Звечане, в котором приняли участие тысячи человек. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции начали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы. Ранения получили двое человек, им оказывают медицинскую помощь в клинико-больничном центре города Косовская Митровица.

Сообщается, что в настоящий момент ситуация в Звечане нормализовалась, на улицах остается около тысячи демонстрантов. В воздухе пролетают медицинские вертолеты НАТО, которые увозят пострадавших силовиков для получения помощи.

Ранее сообщалось, что партия «Сербский список» потребовала от НАТО снять флаг Косово со здания муниципалитета в Звечане.