Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналист пострадал при столкновениях в Косово

В ходе столкновений между сербами и силовиками в Косово был ранен журналист «Танюга»

Сербское агентство «Танюг» сообщило, что их журналист пострадал в ходе столкновений между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан — ему под ноги попала светошумовая граната.

По данным агентства, беспорядки начались в ходе протеста у здания муниципалитета в Звечане, в котором приняли участие тысячи человек. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции начали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы. Ранения получили двое человек, им оказывают медицинскую помощь в клинико-больничном центре города Косовская Митровица.

Сообщается, что в настоящий момент ситуация в Звечане нормализовалась, на улицах остается около тысячи демонстрантов. В воздухе пролетают медицинские вертолеты НАТО, которые увозят пострадавших силовиков для получения помощи.

Ранее сообщалось, что партия «Сербский список» потребовала от НАТО снять флаг Косово со здания муниципалитета в Звечане.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях