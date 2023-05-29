В Коми запретили использовать дроны в границах промышленных объектов

Пресс-служба руководства республики Коми проинформировала, что с 1 июня в регионе вводится запрет на использование беспилотников в границах зон 28 промышленных объектов. Об этом говорится на сайте региональных властей.

Согласно сообщению пресс-службы властей Коми, на ее территории «использование беспилотных воздушных судов запрещается в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО «Интер РАО — Электрогенерация», АО «Транснефть-Север» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Отмечается, что действие указа не распространяется на беспилотники, используемые федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами, органами местного самоуправления, а также организациями и предпринимателями при исполнении государственных контрактов.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.