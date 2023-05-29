Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Коми запретили использовать дроны в границах промышленных объектов

Власти Коми сообщили о запрете на использование дронов в границах промышленных объектов

close
100%
Depositphotos

Пресс-служба руководства республики Коми проинформировала, что с 1 июня в регионе вводится запрет на использование беспилотников в границах зон 28 промышленных объектов. Об этом говорится на сайте региональных властей.

Согласно сообщению пресс-службы властей Коми, на ее территории «использование беспилотных воздушных судов запрещается в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО «Интер РАО — Электрогенерация», АО «Транснефть-Север» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Отмечается, что действие указа не распространяется на беспилотники, используемые федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами, органами местного самоуправления, а также организациями и предпринимателями при исполнении государственных контрактов.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях