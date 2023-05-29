Неопознанный беспилотник летал над Внуково

В воскресенье, 28 мая, над московским международном аэропортом Внуково был замечен неопознанный беспилотник, который, предположительно, осуществлял разведывательную съемку. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации канала, местные жители сообщили о дроне в полицию. Они рассказали, что беспилотный летательный аппарат летел примерно на высоте 20-этажного дома вдоль Внуковского шоссе. По словам очевидцев, затем дрон сделал несколько кругов вокруг взлетной полосы и скрылся.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что неизвестный беспилотник препятствовал посадке самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

До этого Telegram-канал Shot писал, что экипаж российского самолета обнаружил во время полета неизвестный дрон в опасной близости от борта.