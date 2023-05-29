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В Москве мужчина пригрозил взорвать два ТЦ, если ему не привезут шаурму

Shot: москвич угрожал взорвать два ТЦ, если полицейские не привезут ему «две шавухи»

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве в полицию позвонил неизвестный и потребовал привезти ему две шаурмы. Мужчина угрожал взорвать два торговых центра (ТЦ), если его требование не выполнят, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, вечером 28 мая 2023 года неизвестный позвонил в полицию и потребовал привезти ему «две шавухи». Мужчина не назвал своего адреса, но заявил, что заложил 25 кг взрывчатого вещества в ТЦ «Конкорд» на Шаболовке и ТЦ «Гименей» на Большой Якиманке.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из торгового центра «Конкорд» 50 человек. Второе здание обследовали без эвакуации. Специалисты не обнаружили в указанных местах следов взрывчатых веществ.

Полицейские устанавливают личность звонившего. Против него могут выставить обвинения за ложное сообщение об акте терроризма.

Ранее безработный москвич заявил о бомбе в туалетной бумаге, спрятанной в бассейне на юге столицы.

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