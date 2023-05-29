Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британка разрешает своим маленьким детям ругаться матом, потому что это «естественно»

Мать из Англии разрешает детям материться, потому что считает это «естественным»

close
100%
Lucinda Hart/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка разрешает своим маленьким детям ругаться матом, пишет Daily Star. По словам матери, нецензурная брань — это «естественно».

Люсинда Харт рассказала, что позволяет своим двум дочерям, 6-летней Эльфриде и 9-летней Рафи, материться, когда они с ней наедине. Женщина не видит в этом ничего плохого и уверяет, что ее дети «знают границы», поэтому не сквернословят в общественных местах и на людях.

«Я не подвергаю цензуре своих детей. Язык не для этого. Ругаться — это естественно», — добавила Харт.

Люсинда предлагает другим родителям последовать ее примеру и позволить детям говорить так, как им хочется, чтобы не мешать их развитию и самовыражению.

«Есть и так много вещей, о которых нужно беспокоиться как родителям — не беспокойтесь о вещах, которые не имеют значения», — добавила британка.

Ранее в Англии дочь ограбила в пабе собственную мать.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях