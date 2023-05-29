Британка разрешает своим маленьким детям ругаться матом, потому что это «естественно»

Британка разрешает своим маленьким детям ругаться матом, пишет Daily Star. По словам матери, нецензурная брань — это «естественно».

Люсинда Харт рассказала, что позволяет своим двум дочерям, 6-летней Эльфриде и 9-летней Рафи, материться, когда они с ней наедине. Женщина не видит в этом ничего плохого и уверяет, что ее дети «знают границы», поэтому не сквернословят в общественных местах и на людях.

«Я не подвергаю цензуре своих детей. Язык не для этого. Ругаться — это естественно», — добавила Харт.

Люсинда предлагает другим родителям последовать ее примеру и позволить детям говорить так, как им хочется, чтобы не мешать их развитию и самовыражению.

«Есть и так много вещей, о которых нужно беспокоиться как родителям — не беспокойтесь о вещах, которые не имеют значения», — добавила британка.

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