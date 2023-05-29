Wildberries без ведома россиянки оформил заказ с сохраненными у нее в корзине товарами

Жительница Подмосковья обратилась в полицию с заявлением на Wildberries после того, как система маркетплейса без ее ведома оформила заказ на товар, хранившийся в корзине, на 166 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На днях банк прислал уведомление 29-летней жительнице Ступино о том, что с ее карты кто-то пытается списать крупную денежную сумму. Оплата не прошла, так как средств на счете не хватило, но при этом выяснилось, что операцию по их списанию пыталась провести компания Wildberries.

Маркетплейс якобы без ведома девушки оформил заказ на все хранившиеся в ее корзине товары на 166 тыс. руб. Пользовательница утверждает, что не имеет к этому никакого отношения, но действительно в течение нескольких месяцев сохраняла там понравившиеся вещи. По ее словам, она собиралась спустя некоторое время рассортировать их и заказать то, что ей действительно нужно, однако сервис все решил за клиентку сам.

Когда техподдержка отказалась отменить автоматическую покупку, россиянке пришлось написать заявление в полицию. Клиентка полагает, что даже если ей и удастся вернуть заказанные системой вещи, то за возврат в этом случае она заплатит почти 14 тыс. руб.

До этого в Wildberries опровергли информацию о блокировке товаров.