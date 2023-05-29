В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке

Депутаты городской думы Краснодара поддержали запрет на использование иностранных языков при оформлении вывесок. Об этом сообщается на сайте администрации краевой столицы.

Запрет в том числе распространяется на транслитерацию, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Также изменения коснутся внешнего вида НТО (нестационарный торговый объект — прим. ред.) и общественных остановок.

Отмечается, что правила благоустройства актуализировали с учетом пожеланий населения, они коснутся также земляных работ, озеленения и уборки города.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская навала сроки замены иностранных слов на российские аналоги в рамкам принятого законопроекта.