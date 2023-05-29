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В Чувашии мужчину везли до машины «скорой» на садовой тачке из-за сломанного моста

Пациента, до которого «скорая» не смогла добраться, везли до машины на садовой тачке

В Чувашии скорая помощь не смогла добраться до пациента из-за аварийного состояния местного моста. Судя по видео, опубликованному накануне утром в группе «Красноармейское» во «Вконтакте», мужчину медикам пришлось везти до машины в садовой тачке.

Как стало известно, инцидент произошел в деревне Голов Красноармейского района. Мост на подъезде к населенному пункту находится в аварийном состоянии уже некоторое время.

В итоге мужчину, которому понадобилась скорая медицинская помощь, фельдшерам пришлось везти до своего автомобиля на садовой тачке.

При этом представитель администрации Красноармейского муниципального округа в комментариях к публикации заявил, что мост находится в рабочем состоянии и выдерживает транспортную нагрузку.

«Возможно машина скорой помощи побоялась заехать в деревню после прошедшего дождя. Ремонт моста планируется провести в этом году в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию. Документы готовы и на днях будут представлены в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики», — сказано в его сообщении.

До этого суд в Ивановской области признал законным желание жителей поселка мыться в бане.

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