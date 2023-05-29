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Арестованы коллекторы, угрожавшие генералу МВД из-за долга подчиненной

Суд в Москве арестовал коллекторов, угрожавших генералу МВД из-за долга подчиненной

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В Москве арестованы два коллектора, которые занимались вымогательством у подчиненных начальника управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы, генерал-майора полиции Константина Строганова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Подозреваемых коллекторов Татьяну Мизонову и Руслана Сыздыкова поместили под стражу.

Арестованные уже обжаловали это решение. Отмечается, если вымогателей признают виновными, им грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщает «Коммерсантъ», сотрудница ОВД взяла в долг у микрофинансовой организации 21 тысячу рублей. Она планировала вернуть уже через несколько дней после зарплаты, однако выяснила, что условия кредитования оказались не такими, как она ожидала. Средства ей дали под 100% в день, а не годовых, как думала заемщик.

Ранее стало известно, что в США начали использовать искусственный интеллект для «выбивания» долгов вместо коллекторов

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