Врач рассказала, может ли коронавирус приводить к системной красной волчанке

Длительные проявления постковидного синдрома могут свидетельствовать о развитии такого аутоиммунного заболеваний, как системная красная волчанка (СКВ). Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Асеева, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

«Коронавирусная инфекция, как и любая другая вирусная инфекция, конечно, может приводить к развитию аутоиммунных ревматических заболеваний, в том числе и к системной красной волчанке. У нас есть наблюдения, когда СКВ началась после перенесенной коронавирусной инфекции, в том числе и волчаночный нефрит. Поэтому сегодня для врача-терапевта становится сложно диагностировать или, наоборот, исключить системную красную волчанку у тех, кто перенес коронавирус. Бывали случаи, когда у пациентов после перенесенного коронавируса ошибочно выявляли СКВ и даже начинали необходимую терапию», – пояснила эксперт.

В случаях с пациентами, у которых есть последствия после перенесенного коронавируса (выявляются позитивные аутоиммунные антитела, в частности АНФ – антинуклеарный фактор), ставится диагноз «иммунологические нарушения на фоне перенесенной инфекции» и рекомендуется дальнейшее наблюдение. После определенного периода симптомы могут проходить или оставаться, но в волчанку это не всегда перерастает.

«Если если у вас сохраняются некоторые проявления постковидного синдрома, иммунологические нарушения, антинуклеарный фактор, антитела к кардиолипину, важно обратиться к врачу. К примеру, если прошел год после того, как человек переболел ковидом, а у него все еще есть проявления заболевания – общая слабость, болят суставы – конечно, нужно обратиться к ревматологу», – рекомендовала врач.

Также, отметила медик, важно обратить внимание на остаточные высыпания на коже, руках, в зоне декольте, продолжающийся астенический синдром, когда человек плохо себя чувствует, есть проявления депрессии, при этом снижается уровень тромбоцитов и лейкоцитов, появляется анемия – снижение гемоглобина.

«Если пациент долгое время принимает глюкокортикоиды (это основная терапия системной красной волчанки), идет набор веса, появляются растяжки, кожа становится сухой, а ногти – ломкими. Рецидивирование высыпаний на коже в комплексе с проблемами от длительной глюкокортикоидной терапии значительно снижают качество жизни пациенток. Поэтому сейчас одна из основных целей терапии системной красной волчанки – сохранить качество жизни пациентов на таком же уровне, какое оно было до болезни. Специально для лечения СКВ разработаны генно-инженерные биологические препараты, которые помогают нам решать проблемы при данном заболевании», — подчеркнула ревматолог.

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