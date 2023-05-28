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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после слов американского сенатора

Бастрыкин поручил СК возбудить дело после слов сенатора США Грэма об убийстве россиян

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма о том, что смерть россиян — самая удачная трата денег, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», — сообщили в ведомстве.

Ранее сенатор конгресса Соединенных Штатов от штата Южная Каролина Линдси Грэм при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США.

На высказывание сенатора отреагировали в России. Так, член Государственной думы Михаил Шеремет напомнил сенатору США Грэму поговорку о ветре и буре, а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал на судьбу убитого Роберта Кеннеди.

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