Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после слов американского сенатора

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма о том, что смерть россиян — самая удачная трата денег, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», — сообщили в ведомстве.

Ранее сенатор конгресса Соединенных Штатов от штата Южная Каролина Линдси Грэм при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США.

На высказывание сенатора отреагировали в России. Так, член Государственной думы Михаил Шеремет напомнил сенатору США Грэму поговорку о ветре и буре, а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал на судьбу убитого Роберта Кеннеди.