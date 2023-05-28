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В Турции задержали несколько человек за провокационные публикации о выборах президента

Генпрокуратура Турции: пять человек задержаны из-за провокационных сообщений о выборах

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Goran Tomasevic/Reuters

Генеральная прокуратура Стамбула заявила, что турецкие силы безопасности задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях о втором туре выборов президента Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По информации генпрокуратуры, они обвиняются в попытке нарушить общественный порядок с помощью публикаций в соцсетях сообщений, которые могли бы вызвать у общества ложное восприятие о ходе голосования на втором туре выборов.

28 мая стало известно, что в Турции начались драки на избирательных участках, одна потасовка в селе Чавушлу попала на видео.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщал, что второй тур выборов президента республики проходит без инцидентов. Он отметил, что ЦИК Турции рассчитывает подсчитать результаты второго тура в более короткие сроки, чем в первом туре, который состоялся 14 мая.

Второй тур президентских выборов стартовал в Турции утром 28 мая. Граждане выбирают между Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. 14 мая действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Калычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно.

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