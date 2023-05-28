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СМИ рассказали подробности атаки на Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Shot: Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае атаковали четыре БПЛА

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае пытались атаковать четырьмя беспилотниками. Об этом пишет Telegram-канал Shot, ссылаясь на собственные данные.

Отмечается, что все аппараты были нейтрализованы. Обломками была повреждена установка по производству дизельного топлива, возгорания не произошло.

Уточняется, что инфраструктура НПЗ серьезно не пострадала, атака была произведена ночью, эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось, что беспилотники пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (ИНПЗ) в Краснодарском крае. Как говорится в сообщении единой дежурно-диспетчерской службы Северского района, несколько неустановленных дронов около 2:00 ночи с субботы на воскресенье пытались приблизиться к территории Ильского НПЗ. Все они были нейтрализованы.

5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошел взрыв. По данным Telegram-канал Baza, завод атаковали украинские беспилотники. Дрон попал в одну из установок, после чего начался пожар.

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