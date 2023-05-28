Спасатели ликвидировали крупный пожар под Ярославлем

Пожар в производственном здании, который произошел в городе Рыбинске в Ярославской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России на официальном сайте.

«В 18.24 27 мая поступило сообщение о загорании в промышленном здании по адресу: г. Рыбинск, ул. Поселковая, д. 4, Мебельная фабрика, ЗАО «Свобода», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия на предприятии никто не пострадал.

Окончательная ликвидация пожара, достигавшего площади в 1,5 тыс. кв. м, объявлена 28 мая в 05.34.

В тушении серьезного пожара принимали участие более 100 спасателей.

Ранее в Ярославской области на фабрике из-за пожара обвалилась крыша.

Также в МЧС уточняли, что в Красноярске ликвидирован пожар в автосалоне.