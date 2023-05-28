Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спасатели ликвидировали крупный пожар под Ярославлем

Сотрудники МЧС потушили пожар в производственном здании в Рыбинске Ярославской области

Пожар в производственном здании, который произошел в городе Рыбинске в Ярославской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России на официальном сайте.

«В 18.24 27 мая поступило сообщение о загорании в промышленном здании по адресу: г. Рыбинск, ул. Поселковая, д. 4, Мебельная фабрика, ЗАО «Свобода», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия на предприятии никто не пострадал.

Окончательная ликвидация пожара, достигавшего площади в 1,5 тыс. кв. м, объявлена 28 мая в 05.34.

В тушении серьезного пожара принимали участие более 100 спасателей.

Ранее в Ярославской области на фабрике из-за пожара обвалилась крыша.

Также в МЧС уточняли, что в Красноярске ликвидирован пожар в автосалоне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях