В Совфеде поддержали проект о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

Конституционный комитет Совета Федерации поддержал проект закона «О гражданстве РФ», в котором предлагается лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам, лишать приобретенного гражданства, в случае принятия, можно также будет за призывы к экстремизму и дезертирству, посягательство на жизнь госдеятеля, организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя РФ и призывы к развязыванию войны.

18 апреля Госдума приняла поправки в закон «О гражданстве РФ». Изменения предполагают лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.

Проектом закона также предлагается уменьшить количество требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство, он также дает президенту РФ больше полномочий для определения круга лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства.