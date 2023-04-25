Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде поддержали проект о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Конституционный комитет Совета Федерации поддержал проект закона «О гражданстве РФ», в котором предлагается лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам, лишать приобретенного гражданства, в случае принятия, можно также будет за призывы к экстремизму и дезертирству, посягательство на жизнь госдеятеля, организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя РФ и призывы к развязыванию войны.

18 апреля Госдума приняла поправки в закон «О гражданстве РФ». Изменения предполагают лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.

Проектом закона также предлагается уменьшить количество требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство, он также дает президенту РФ больше полномочий для определения круга лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях