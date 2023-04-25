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МЧС: в Забайкалье начался пожар на деревообрабатывающем предприятии

В городе Баляга в Забайкалье загорелось деревообрабатывающее предприятие. В МЧС сообщают, что огонь перекинулся на шесть смежных домов, в том числе четыре жилых, передает ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило в 9:21 по московскому времени. Площадь пожара составляет 800 кв. м, для тушения к месту возгорания направлены два вертолета и пожарный поезд.

Ранее в городе Лесозаводск в Приморском крае произошел крупный пожар, из-за мощного ветра распространившийся на площади в 12 тыс. кв. м. Пожарные прибыли на место через пять минут после поступления сигнала, но 20 работников цеха смогли эвакуироваться еще до приезда спасателей.

В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем в производственном помещении, а пожар локализован на площади около 1,5 тыс. кв. м. В ликвидации задействовано 6 единиц пожарной техники, в том числе два пожарных поезда, и 16 сотрудников краевой противопожарной службы.

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