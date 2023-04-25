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В Черном море в порту Новороссийска обнаружено нефтяное пятно в 40 тысяч кв. м

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Черном море порту Новороссийска было обнаружено нефтяное пятно площадью в 40 тысяч кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале Росприроднадзора.

Как говорится в сообщении, в службу поступила информация о загрязнении нефтепродуктами акватории Черного моря. Сотрудники Росприроднадзора отправились на место и провели обследование рядом с причалами ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» новороссийского порта.

«На поверхности воды было обнаружено характерное радужное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров», — сказано в сообщении.

В Росприроднадзоре также заявили, что совместно с прокуратурой служба осуществила внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. Специалисты взяли пробы воды для анализа. По результатам проверки и анализа проб будет рассчитан ущерб, который был нанесен окружающей среде.

На прошлой неделе сообщалось. что в Москве-реке затонуло судно, которое образовало нефтяное пятно площадью в 2 тыс. кв. м.

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