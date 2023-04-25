Врач рассказал, людям с какими заболеваниями лучше отказаться от пирсинга

Пирсинг не рекомендуется делать при обострении хронических заболеваний, повышенной температуре тела на фоне ОРВИ и других заболеваний в активной фазе, а также при серьезных психических заболеваниях. Кроме того, лучше воздержаться от пирсинга при серьезных кожных заболеваниях, таких как псориаз. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва».

По словам эксперта, после прокола место пирсинга будет болеть. Как правило, воспалительная реакция в течение нескольких дней прекращается.

«Не стоит крутить серьгу в свежем проколе. Если она выполнена качественно, то не должна «прирастать» к коже, но вместе с тем к ней прилипает засохшая кровь и лимфа, и если начать поворачивать серьгу, то это еще больше травмирует место прокола и помешает быстрому заживлению. Также важно соблюдать все требования по уходу за проколом – обрабатывать место прокола водным раствором антисептика, например хлоргексидином или мирамистином. Если же место прокола спустя некоторое время начинает гноиться – это свидетельствует об инфицировании раны вследствие неправильно проведенной манипуляции и попадания в нее микроорганизмов. В такой ситуации требуется обратиться к врачу-хирургу», — предупредил медик.

У некоторых людей, сделавших пирсинг, развивается аллергия. Механизмы развития аллергии на металл обусловлены реакцией иммунной системы на собственные белки, которые вступили во взаимодействие с ионами металла.

«Чтобы остановить процесс, необходимо убрать этиологический фактор, то есть металл, на который возникает реакция. Возможно, на другой металл иммунная система не будет чрезмерно реагировать, поэтому надо попробовать использовать серьги из другого материала. Лучше, если это будут изделия из золота, платины, серебра», — посоветовал он.

Повышенный риск для здоровья при пирсинге также имеют люди с нарушениями свертываемости крови, предостерег врач Хомяков.

«Физиологического смысла пирсинг не имеет. Если медицинских противопоказаний нет, то это выбор каждого человека. Стоит помнить о том, что в зависимости от части тела проколы могут заживать относительно быстро, например язык (2-3 недели), или медленно – хрящ уха (до 6-8 месяцев)», — отметил медик.

Стоит помнить, что при глубоких травмах высок риск повреждения более крупных нервных веточек, сосудов, что чревато кровотечением, локальным изменением чувствительности, либо вегетативными реакциями вследствие повреждений нервов, например слюнотечением при пирсинге языка.

«При длительном ношении пирсинга во рту (губы, щеки, язык) рекомендуется чаще наблюдаться у стоматолога, так как повышается риск сколов и трещин на зубах.

Что касается базовых правил безопасности при пирсинге, то следует выполнять процедуру в профессиональном салоне с тщательным соблюдением гигиены и использованием стерильных или одноразовых инструментов, чтобы избежать риска заражения такими опасными инфекциями, как гепатит B, C, столбняк или ВИЧ», — заключил врач.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, почему нельзя делать пирсинг младенцам.