Бывшего полицейского приговорили к семи годам за фейки про ВС РФ в телефонных разговорах

Перовский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника полиции Сергея Веделя к семи годам колонии по делу о фейках об армии России. Об этом говорится на сайте суда.

«Ведель С.В. (Клоков С.В.) приговорен к 7 (семи) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сказано в пресс-релизе.

По данным суда, Ведель публично распространял под видом достоверных сообщений ложную информацию о Вооруженных силах России.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемому в публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные о российской армии и спецоперации на Украине.