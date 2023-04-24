Депутат Вассерман призвал «не принимать поспешных решений» в вопросе запрета смены пола в паспорте

Перед отменой возможности смены пола в паспорте и других документах нужно провести исследования на излечение этого психологического расстройства, заявил газете «Взгляд» депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

«Я думаю, что одним запретом на изменение документа тут не отделаться. У нас еще с советских времен существует медицинская система хирургического лишения человека половых органов и создания имитации органов противоположного пола. Это проводится весьма редко и, как правило, по показаниям психологов, утверждающих, что в противном случае человек может вообще сойти с ума. Если разрешено такое изменение, то невозможно и запрещать соответствующую ему замену документов», — сказал он.

Депутат призвал «не принимать поспешных решений» и начать поощрять развитие исследования нехирургических методов устранения подобных расстройств. Например, можно попробовать прибегать к психотерапии, отметил он.

«Если мы будем достаточно грамотно объяснять подростку, что его недовольство своим телом вызвано не тем, что он не того пола, а тем, что просто тело меняется так быстро, что он не успевает привыкнуть к этим изменениям, то через пару лет, когда перемены замедлятся, он привыкнет. Если мы будем такое детям объяснять, то и среди детей, и среди взрослых будет гораздо меньше жалующихся на то, что они в теле чужого пола родились», — считает Вассерман.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что Минюст готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте и остальных официальных документах. По словам министра, это станет «одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве».