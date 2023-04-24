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Экс-замглавы аппарата Госдумы за 4 месяца отдал мошенникам 45 млн рублей

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Depositphotos

Бывший первый заместитель руководителя аппарата Государственной думы Юрий Безверхов РФ за четыре месяца потерял 44,3 млн руб. из-за передачи конфиденциальной информации мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что мужчина получил звонок по WhatsApp. Некто, представившийся сотрудником Центробанка, заявил, что на счет бывшего чиновника ошибочно поступили средства, которые необходимо вернуть. Безверхов поверил мошенникам и передал им личные данные и коды подтверждения из СМС-сообщений.

После этого те за несколько транзакций в период с ноября 2022 по март 2023 года сняли крупные суммы с его счетов, о чем пожилой человек узнал в банке. До этого об операциях со своими накоплениями он не подозревал, поскольку вначале находился на даче, а затем проходил лечение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

Ранее сибиряк перевел мошенникам 43 млн руб. из-за угрозы обвинения в финансировании экстремизма. По словам замглавы сибирского управления Банка России Павла Вернера, в целом количество подобных преступлений по России снизилось, однако ущерб от них возрос. Средний размер перевода мошенникам составляет 15 тыс. руб.

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