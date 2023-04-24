Минфин РФ: повышение НДФЛ для уехавших не коснется сотрудников с трудовыми договорами

В пресс-службе Минфина РФ заявили, что налоговые поправки о применении 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета не затрагивают сотрудников по трудовым договорам.

Согласно сообщению министерства, действующие налоговые условия никак не меняются для официальных работников.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время законопроект еще дорабатывается на площадке правительства РФ.

Ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников.

До этого замглавы Минфина России Алексей Сазанов заявлял, что вопрос налогообложения работающих удаленно из-за рубежа сотрудников российских компаний все еще обсуждается.

Юрист, управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, что внесенный в Госдуму законопроект, который обязывает российские компании взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж сотрудников, является мерой понуждения к возвращению людей в Россию.