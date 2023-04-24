Shot: в Подмосковье упал начиненный 17 кг взрывчатки украинский беспилотник UJ-22 Airborn

В Подмосковье в Богородском городском округе упал дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации канала, жительница СНТ «Заря» заявила в полицию об обнаружении беспилотника в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

Уточняется, что упавшим дроном является UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке. Внутри беспилотника, как утверждает Shot, находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным американским пластичным взрывчатым веществом С-4.

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что недалеко от аэродрома Кубинка в Московской области обнаружили модернизированный дрон-разведчик. Отмечалось, что к квадрокоптеру были прикреплены мощная камера и аккумуляторы повышенной емкости. Уточнялось, что боевой нагрузки на нем не было.

До этого Shot писал, что примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе рухнул беспилотный летательный аппарат. Работа газовых сетей не была нарушена.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что целью этого дрона, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, однако он не пострадал.