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Половина россиян готовы сменить работу из-за плохого руководителя

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Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, как россияне оценивают своих руководителей и почему готовы работать с плохими начальниками. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

46% опрошенных рассказали, что готовы поменять работу из-за плохого начальника, а 45% уже так делали. Не готовы менять работу по этой причине 9% респондентов.

51% россиян были бы готовы работать с плохим начальником только за высокую заработную плату. Не готовы уходить из-за задач или самой специфики работы 43% респондентов, а 32% не хотели бы менять работу из-за коллектива.

Остаются на старом месте из-за страха не найти работу с такой же зарплатой 28% участников опроса. 18% будут верить в лучшее и надеяться, что начальник скоро уйдет сам. «Нет возможности и сил искать новую работу, а также большой стаж работы в компании» выбрали по 17% респондентов. Еще 12% слишком эмоционально привязаны к своей работе.

44% опрошенных жителей России отмечают, что нейтрально относятся к своему начальнику. 37% считают, что их руководитель профессионален и умеет поддерживать отношения с коллективом. Почти каждый пятый (19%) отметил, что негативно оценивает своего руководителя и считает, что его следует сменить.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как понять, что ваш начальник — токсичный.

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