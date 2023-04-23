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На западе Украины власти Владимира забрали у УПЦ землю под собором и церковью

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Горсовет города Владимира (ранее — Владимир-Волынский) Волынской области на западе Украины решил расторгнуть договор аренды с Владимир-Волынской епархией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) относительно Свято-Успенского собора, Николаевской церкви и епархиального управления. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов.

Такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании Владимирского городского совета.

Отмечается, что согласно данному решению, юрлица обязаны зарегистрировать прекращение права постоянного пользования земельными участками в установленном законом порядке. Контроль за выполнением этого решения возложен на постоянную комиссию городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры, земельных отношений, лесных и водных ресурсов и агропромышленного комплекса.

Ранее власти Волынской области запретили деятельность Украинской православной церкви на территории региона.

Как сообщалось, администрации было рекомендовано расторгнуть договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией «Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области». Запрет на деятельность УПЦ был одобрен единогласно всеми парламентариями.

По словам главного специалиста по вопросам религии и национальностей областной военной администрации Василия Гайдука, в регионе зарегистрированы 523 религиозные общины УПЦ.

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