Shot: в Петербурге задержали пьяную сотрудницу полиции с двумя пакетиками мефедрона

В Санкт-Петербурге сотрудницу полиции задержали на рабочем месте в состоянии опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, утром сотрудники одного из местных отделов полиции заметили, что 32-летняя старший лейтенант подозрительно себя вела. В какой-то момент у правоохранительницы выпал из кармана пакетик с запрещенным веществом.

Россиянку отправили на медосвидетельствование, опьянение подтвердили: пока неизвестно, алкогольное или наркотическое. Позже у полицейской нашли еще один пакетик с порошком, который оказался мефедроном. Девушка призналась, что приобрела наркотик для личного пользования.

В отношении сотрудницы полиции проводится служебная проверка, возбуждено уголовное дело.

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