«78»: под Петербургом обнаружили колбы с радиоактивным веществом

В поселке Рощино в Ленинградской области под Санкт-Петербургом во дворе частного дома нашли несколько колб с радиоактивным веществом. Об этом пишет Telegram-канал «78».

Отмечается, что полицейские пришли к отделочнику и обнаружили у него три колбы из металла с надписью «Радиоактивный кобальт-60».

Место обнаружение было оцеплено.

Уточняется, что кобальт-60 в основном применяется в медицинских целях.

Ранее сообщалось, что 28 марта таможенники обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из Шарджи в Москву, радиоактивное сыпучее вещество черного цвета. Об этом стало известно, когда во время стандартной процедуры досмотра сработала система радиационного контроля «Янтарь». Выяснилось, что гражданка РФ возвращалась на родину из Индии транзитным рейсом и привезла с собой запас вулканического песка, уровень естественного радиационного фона которого был превышен в 20 раз.