Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 апреля

Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидается в Москве 23 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от +18 до +20 градусов, ночью температура упадет до +8 градусов.

В Московской области днем будет +16...+21. Ночью столбики термометров опустятся до +5.

Ветер северный, юго-западный со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что самым теплым днем апреля в Москве станет 24 апреля.