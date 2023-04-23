Посол РФ в Судане Черновол: речи об эвакуации россиян из Хартума по воздуху не идет

Посол России в Хартуме Андрей Черновол заявил, что российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории, практического осуществления этот вопрос пока не получил», — сказал он.

По его словам, обе противоборствующие стороны, согласно их заявлениям, готовы оказывать содействие в эвакуации, но «существуют объективные сложности, которые пока не позволяют нам выехать».

«Будем смотреть по обстановке. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию», — добавил Черновол.

Ранее Управление гражданской авиации Судана решило продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве республики.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.