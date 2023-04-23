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МЧС напомнило россиянам о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

МЧС напомнило россиянам о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте — от пяти до 15 тысяч рублей на территории Московской области, сообщает РИА Новости.

Такой размер штрафов грозит физическим лицам — должностные лица заплатят за нарушение пожарной безопасности от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 300 до 400 тысяч рублей.

«Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах», — напомнили в МЧС.

На практике это означает, что жарить шашлыки разрешается только на расстоянии не менее пяти метров от дома или других построек на дачном участке или специально оборудованных местах. Кроме того, рядом с мангалом или жаровней не должно быть мусора или сухой травы на расстоянии двух метров, а лиственных деревьев — на расстоянии до 30 метров.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, как правильно приготовить шашлык.

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