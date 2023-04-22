Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

WP: ситуация с терроризмом в Афганистане представляет угрозу Европе, Азии и США

close
100%
Rahmat Gul/AP

Афганистан стал серьезным координационным центром для террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), планирующая атаки по всей Европе и Азии, а также против Соединенных Штатов, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на секретную документацию Пентагона и американской разведки, предположительно, утекшую в соцсети.

В публикации говорится, что с момента, как президент США Джо Байден вывел американские войска из Афганистана, ситуация в этой стране стала представлять угрозу безопасности. В документах отмечается, что экстремисты планировали теракты рядом с посольствами, церквями, бизнес-центрами, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре. Кроме этого террористы собирались похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции для освобождения 4 тыс. заключенных боевиков.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что Вашингтон «сохраняет способность устранять террористов с поля боя без постоянного присутствия войск на местах» и провел реорганизацию антитеррористических операций для противодействия будущим угрозам «в любом месте».

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал вывод американских войск из Афганистана с началом спецоперации на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях