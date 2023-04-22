WP: ситуация с терроризмом в Афганистане представляет угрозу Европе, Азии и США

Афганистан стал серьезным координационным центром для террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), планирующая атаки по всей Европе и Азии, а также против Соединенных Штатов, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на секретную документацию Пентагона и американской разведки, предположительно, утекшую в соцсети.

В публикации говорится, что с момента, как президент США Джо Байден вывел американские войска из Афганистана, ситуация в этой стране стала представлять угрозу безопасности. В документах отмечается, что экстремисты планировали теракты рядом с посольствами, церквями, бизнес-центрами, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре. Кроме этого террористы собирались похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции для освобождения 4 тыс. заключенных боевиков.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что Вашингтон «сохраняет способность устранять террористов с поля боя без постоянного присутствия войск на местах» и провел реорганизацию антитеррористических операций для противодействия будущим угрозам «в любом месте».

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал вывод американских войск из Афганистана с началом спецоперации на Украине.