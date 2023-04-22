Памятник советским солдатам отказались демонтировать в Закарпатской области Украины

В селе Лисичово, расположенном в Закарпатской области на западе Украины, отказались демонтировать памятник советским солдатам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Такое решение приняли местные власти, сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

В документе, опубликованном авторами канала, сказано, что вопрос демонтажа памятника обсуждался властями с жителями этого населенного пункта, но они единогласно высказались за его сохранение. В нем также отмечается, что потенциальный снос монумента «обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма».

Ранее сообщалось, что в городе Хорол Полтавской области Украины сняли с постамента бюст советского генерала Ивана Третьяка.

До этого стало известно, что в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т. д.