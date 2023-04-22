Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Памятник советским солдатам отказались демонтировать в Закарпатской области Украины

Власти села Лисичово Закарпатской области отказались демонтировать памятник советским солдатам

close
100%
Телеграм-канал «Деколонізація.Україна»

В селе Лисичово, расположенном в Закарпатской области на западе Украины, отказались демонтировать памятник советским солдатам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Такое решение приняли местные власти, сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

В документе, опубликованном авторами канала, сказано, что вопрос демонтажа памятника обсуждался властями с жителями этого населенного пункта, но они единогласно высказались за его сохранение. В нем также отмечается, что потенциальный снос монумента «обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма».

Ранее сообщалось, что в городе Хорол Полтавской области Украины сняли с постамента бюст советского генерала Ивана Третьяка.

До этого стало известно, что в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т. д.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях