В АТОР назвали Крым единственным понизившим цены на отдых регионом

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Крым стал единственным российским регионом, где цены на отдых снизились по сравнению с прошлым годом.

«Крым — это единственный регион из всех российских, который по сравнению с прошлым годом цены не повышает, а понижает, ненамного», — сказала она.

По словам Ломидзе, Крым войдет в пятерку самых продаваемых летних направлений, но динамика будет не такая как в 2021 году, когда Крым побил рекорд по количеству туристов.

«Сейчас будет (туристический поток. — «Газета.Ru») ниже ориентировочно на 30%, отельеры заинтересованы, чтобы туристы к ним поехали», — отметила она.

Ранее стало известно, что россияне побили исторический рекорд посещаемости Мальдив, обогнав других иностранцев, посещающих острова. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что января по март в общей сложности страна приняла 65 060 туристов из России: 23,2 тыс. — в январе, 21,5 тыс. — в феврале и 20,3 тыс. — в марте.