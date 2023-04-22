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Жителей 17 домов эвакуировали для извлечения упавшей в Белгороде авиабомбы

Для безопасного извлечения упавшей в Белгороде авиабомбы ФАБ-500 экстренные службы эвакуировали жителей 17 домов, расположенных в месте падения снаряда, сообщает Telegram-канал 112.

Кроме того, пришлось отключать воду и перекрывать движение. По информации источника, всего эвакуировали около 2 тыс. жильцов.

Бомба погрузилась в землю на 7 метров. Военные вывезут ее на полигон для уничтожения.

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. В результате на дороге в районе улиц Шаландина и Ватутина образовалась воронка диаметром 20 м.

Пострадали три человека, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Жителей пострадавшего девятиэтажного дома расселили, повреждены оказались несколько машин.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что инцидент произошел из-за нештатного схождения боеприпаса с Су-34.

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