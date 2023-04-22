Бизнес-партнеры Чекалиных обвинили их в мошенничестве при продаже электронных сигарет

Предприниматели из Йошкар-Олы обвиняют Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных, а также Ильяса Валиуллина в мошенничестве и намеренном уходе от налогов при продаже электронных сигарет, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, Маргарита и Евгений Шишкины в 2021 году решили стать дистрибьюторами электронных сигарет, которые производились под брендами Чекалиных и Валиуллина. Предприниматели утверждают, что договор они заключили не напрямую с блогерами, а с подставными ИП. У них есть сообщения от менеджера компании Чекалиных, который говорит, что это делается для ухода от налогов.

Супруги утверждают, что блогеры обещали не только продать им продукцию, но и прорекламировать их в своих блогах, однако реклама сделана не была. Тогда Шишкины безуспешно попытались договориться о выплате неустоек, после чего обратились в суд. Они выиграли, но вернуть свои деньги назад до сих пор не могут: сайт блогеров больше не работает, указанные в договоре контакты не действительны.

Удалось установить, что уже пятеро пострадавших от подобной схемы обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что блогеры Чекалины до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег.