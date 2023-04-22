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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черноморске Одесской области

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Национальная полиция в Полтавской области

Взрыв произошел в городе Черноморске Одесской области, сообщает украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

Полиция подтвердила эту информацию, отмечает СМИ. Причины и подробности произошедшего выясняются.

По словам местных жителей, есть один пострадавший, пишет украинский источник. Официальных сообщений пока не поступало.

Накануне глава Черноморска Василий Гуляев предупреждал о воздушной тревоге в городе дважды.

21 апреля «Общественное» также сообщало, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли два взрыва. Там объявили воздушную тревогу.

В начале апреля украинское издание «Страна.ua» писало, что в Киевской области произошел взрыв, а затем произошел пожар.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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