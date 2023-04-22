Первые электрички между Крымом и Херсонской областью запустят в мае

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что первые электрички, связывающие Крым и Херсонскую область, будут запущены уже в мае. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае», — написал Алексеенко.

По словам председателя правительства Херсонской области, стоимость проезда будет социальной и существенно ниже, чем на автобусе.

Алексеенко уточнил, что в настоящее время на вокзале Геническа завершается ремонт — там ожидается создание современного транспортно-пересадочного узла. Будет вынесен автовокзал, а также подведены маршруты городского и пригородного сообщения.

Ранее правительство РФ опубликовало постановление «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о госрегулировании тарифов в сфере железнодорожных перевозок на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».