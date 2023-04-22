Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинским танцорам не дали выйти под своим флагом на чемпионате мира в Молдавии

close
100%
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украинским танцорам не дали нарушить регламент и выйти под своим флагом на чемпионате мира по латиноамериканским танцам в Молдавии, сообщает портал Newsmaker.

По информации портала, украинские танцоры отказались выходить на церемонию представления после того, как им запретили выходить под национальным флагом. Тем самым они нарушили регламент проведения соревнований.

«Согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов, абсолютно все ... но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», — пояснил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.

Ранее стало известно, что Украина вышла из соглашений с Россией и СНГ о защите инвестиций, а также соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, которые погибли в Афганистане, заключенных в 1990-х годах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях