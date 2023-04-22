Украинским танцорам не дали выйти под своим флагом на чемпионате мира в Молдавии

Украинским танцорам не дали нарушить регламент и выйти под своим флагом на чемпионате мира по латиноамериканским танцам в Молдавии, сообщает портал Newsmaker.

По информации портала, украинские танцоры отказались выходить на церемонию представления после того, как им запретили выходить под национальным флагом. Тем самым они нарушили регламент проведения соревнований.

«Согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов, абсолютно все ... но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», — пояснил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.

Ранее стало известно, что Украина вышла из соглашений с Россией и СНГ о защите инвестиций, а также соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, которые погибли в Афганистане, заключенных в 1990-х годах.