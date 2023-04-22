Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: в ОП РФ предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года

close
100%
Freepik

Члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года, однако депутаты отреагировали на предложение с осторожностью. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в Общественной палате предложили запретить продавать алкоголь крепче 16,5 градусов тем, кто не достиг 21 года.

«Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно», — пояснил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях