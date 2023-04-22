«Известия»: в ОП РФ предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года

Члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты предложили запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года, однако депутаты отреагировали на предложение с осторожностью. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в Общественной палате предложили запретить продавать алкоголь крепче 16,5 градусов тем, кто не достиг 21 года.

«Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно», — пояснил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами.