Shot: москвичка подменяла люксовые товары на секонд-хенд в пунктах выдачи Wildberries

Девушку, которая в 2021 году укусила бортпроводницу из-за того, что ее не пустили в туалет, подозревают в мошенничестве на ПВЗ Wildberries, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, 30-летняя Анастасия Делла-Росса заказала iPhone на 128 Гб, ботинки Baldinini, юбку и ботинки Hugo, шубу из меха хорька и золотые кольца с бриллиантами в пять пунктов выдачи Wildberries в районах Северное Медведково и Бабушкинский. По словам представителя компании, девушка приходила в ПВЗ, закрывалась в примерочной и меняла товар, что нанесло ущерб примерно на 350 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме этого, они уточнят точную сумму причиненного ущерба.

Ранее сотрудница Wildberries обворовала московский пункт выдачи заказов на фоне забастовок. Женщине удалось украсть более 50 товаров.