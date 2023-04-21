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Россияне рассказали, на что потратили бы годовой отпуск

Опрос: большинство россиян потратили бы годовой отпуск на отдых, близких и путешествия

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Shutterstock

В Китае прошла необычная лотерея, победитель которой получил целый год оплачиваемого отпуска от своей компании. Журналисты kp.ru провели опрос среди россиян и узнали, на что они бы потратили 365 дней каникул за счет работодателя. 28% граждан РФ признались, что не делали бы ничего, просто проводя время с друзьями и родными.

«Я бы, наверное, просто отдыхал и ни о чем не думал», — заявил один из участников исследования.

Четверть опрошенных сообщили, что отправились бы в путешествие, как по стране, так и за рубеж, в том числе в экзотические места. Еще 4% выбрались бы пожить на природе, на даче, в горах или у моря.

Для остальных же годовой отпуск — отличная возможность успеть сделать все то, на что в обычной жизни времени не хватает. Так 10% респондентов заявили, что поправили бы здоровье, прошли диспансеризацию и начали бы заниматься спортом.

Ранее опрос показал, что 15% россиян планируют взять подработку на майские праздники.

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